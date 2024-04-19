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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني

المتحدث بإسم وزارة
المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 فرض عقوبات ضد برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني.

أشارت الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإليكتروني إلى تصنيف أربعة كيانات بموجب المادة 1 (أ) (2) من الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هذه الكيانات قامت بتزويد برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني بمواد يمكن استخدامها في الصواريخ، بما في ذلك برنامج الصواريخ بعيدة المدى.

وأشار المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إلى فرض عقوبات على أربعة كيانات تعمل على نشر تكنولوجيا الصواريخ الخطيرة.

وأوضح بيان الخارجية الأمريكية إلى أن الكيانات هي "مصنع مينسك للجرارات ذات العجلات، ومقره بيلاروسيا"، و"شركة شيان لونجد لتطوير التكنولوجيا المحدودة، ومقرها الصين"، و"شركة تيانجين كريتيف سورس للتجارة الدولية المحدودة، ومقرها الصين"، و"شركة Granpect Company Limited ومقرها الصين".

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