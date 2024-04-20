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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة رجل أشعل النار في نفسه خارج محكمة نيويورك أثناء محاكمة ترامب

وفاة رجل أشعل النار
وفاة رجل أشعل النار في نفسه خارج محكمة نيويورك أثناء محاكمة

لقي رجل حتفه بعد أن أشعل النار في نفسه خارج محكمة نيويورك، حيث كانت تجري محاكمة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب التاريخية مقابل رشوة مع انتهاء اختيار هيئة المحلفين، لكن المسؤولين قالوا إنه لا يبدو أنه كان يستهدف ترامب.

واحترق الرجل لعدة دقائق على مرأى ومسمع من كاميرات التلفزيون التي تم تركيبها خارج قاعة المحكمة، حيث تعقد أول محاكمة جنائية لرئيس أمريكي سابق.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن الرجل أُعلن عن وفاته ليلاً في المستشفى. وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق إنه في حالة حرجة.

وقال شهود إن الرجل، وهو في الثلاثينيات من عمره، أخرج منشورات من حقيبة ظهر وألقاها في الهواء قبل أن يصب على نفسه سائلا ويشعل النار في نفسه. وتضمنت إحدى تلك المنشورات إشارات إلى 'المليارديرات الأشرار' لكن الأجزاء التي كانت مرئية لشاهد من رويترز لم تذكر ترامب.

وقالت شرطة نيويورك إن الرجل، الذي عرفته على أنه ماكس أزاريلو من سانت أوغسطين بولاية فلوريدا، لا يبدو أنه يستهدف ترامب أو غيره من المشاركين في المحاكمة.

وقال طارق شيبارد، نائب مفوض الشرطة، في مؤتمر صحفي: 'في الوقت الحالي، نصنفه على أنه نوع من أصحاب نظرية المؤامرة، وسننطلق من هناك'.

وفي بيان على الإنترنت، قال رجل يستخدم هذا الاسم إنه أشعل النار في نفسه واعتذر لأصدقائه والشهود والمستجيبين الأوائل. ويحذر المنشور من 'انقلاب فاشي مروع' وينتقد العملات المشفرة والسياسيين الأمريكيين، لكنه لا يسلط الضوء على ترامب على وجه الخصوص.

وقال شاهد من رويترز إن رائحة دخان لا تزال موجودة في الساحة بعد الحادث وقام ضابط شرطة برش طفاية حريق على الأرض، وظهرت حقيبة ظهر مشتعلة وعلبة غاز.

واجتذبت محكمة وسط مانهاتن، التي تخضع لحراسة مشددة من الشرطة، حشودا من المتظاهرين والمتفرجين، في اليوم الأول للمحاكمة، على الرغم من تضاؤل ​​الحشود منذ ذلك الحين.
اكتمل اختيار هيئة المحلفين

جاء هذا التطور الصادم بعد وقت قصير من الانتهاء من اختيار هيئة المحلفين للمحاكمة، مما مهد الطريق للمدعين العامين ومحامي الدفاع للإدلاء ببيانات افتتاحية في قضية ناجمة عن أموال رشوة مدفوعة لنجمة إباحية. ورفعت المحكمة جلستها في وقت لاحق بعد الظهر.

وسينظر المحلفون الـ12، إلى جانب ستة مناوبين، في الأدلة في أول محاكمة على الإطلاق لتحديد ما إذا كان رئيس أمريكي سابق مذنبًا بانتهاك القانون. ويعتزم الادعاء استدعاء ما لا يقل عن 20 شاهدا، وفقا لمحامية الدفاع عن ترامب سوزان نيتشلز. قد يشهد ترامب نيابة عن نفسه، في خطوة محفوفة بالمخاطر من شأنها أن تعرضه للاستجواب.

وتتألف لجنة التحكيم من سبعة رجال وخمس نساء، معظمهم يعملون في مهن إدارية: اثنان من محامي الشركات، ومهندس برمجيات، ومعالج النطق، ومعلم اللغة الإنجليزية. معظمهم ليسوا من سكان نيويورك الأصليين، بل ينحدرون من جميع أنحاء الولايات المتحدة ودول بما في ذلك أيرلندا ولبنان.

ويتم احتجاز البدلاء، الذين سيستمعون أيضًا إلى القضية، في حالة اضطرار أحد المحلفين إلى المغادرة بسبب المرض أو لأي سبب آخر.

ويتهم ترامب بالتستر على مبلغ 130 ألف دولار دفعه محاميه آنذاك مايكل كوهين للنجمة الإباحية ستورمي دانييلز قبل انتخابات عام 2016 للتكتم على لقاء جنسي تقول إنهما كانا بينهما قبل عقد من الزمن.

ودفع ترامب بأنه غير مذنب في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية قدمها المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، وينفي أي لقاء من هذا القبيل مع دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد.

ودفع ترامب بأنه غير مذنب في ثلاث قضايا جنائية أخرى أيضا، لكن هذه هي القضية الوحيدة المؤكدة التي ستمثل للمحاكمة قبل نوفمبر. 

محكمة نيويورك الرئيس الأمريكي هيئة المحلفين دونالد ترامب

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