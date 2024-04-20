عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، وخلال اللقاء الأسبوعي ناقش المحافظ مع النواب كافة المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة، في إطار التعاون المثمر واللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان.

 

txt

محافظ الغربية يفاجئ شون ومراكز تجميع القمح بمركزي زفتى والسنطة

واستمع المحافظ خلال اللقاء لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، مُوجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

 

وأشار رحمي خلال اللقاء إلى أن العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخدمات المقدمة الإجراءات التنفيذية أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أعضاء مجلس النواب احتياجات المواطنين أحتياجات المواطن تلقى طلبات المواطنين تطوير الخدمات بنطاق المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أطول إجازة رسمية في 2024.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

تعليق صادم من خالد بيبو بعد تعادل الأهلي مع مازيمبي

بـ فستان جريء للعروسة .. غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها

دوري أبطال إفريقيا | طبيب الأهلي يصدم الجميع عن إصابة كوكا وأكرم توفيق

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

وائل جمعة عن مباراة مازيمبي: الأهلي حقق أسوأ نتيجة وتصريحات كولر «مستفزة»

300 ألف شقة جديدة| مفاجأة من الإسكان لمحدودي الدخل.. و9 مليارات جنيه دعم للمستفيدين

ترشيحاتنا

أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

أول تعليق من نتنياهو على حزمة الدعم الأمريكية لإسرائيل

كيف يتم تعويض الصلوات الفائتة.. سعاد صالح تجيب

وزير الخارجية الإسرائيلي عن حزمة المساعدات الأمريكية الضخمة: رسالة قوية إلى أعدائنا

إصابة خطيرة لثنائي الفريق أمام مازيمبي .. الأهلي يضع قدما في النهائي ويؤجل الحسم للقاهرة

أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. احرص على هذه الكلمات عند الأرق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذا السبب خرج أكرم توفيق من الملعب.. مضاعفات منعته من الاستمرار

إصابة خطيرة لثنائي الفريق أمام مازيمبي .. الأهلي يضع قدما في النهائي ويؤجل الحسم للقاهرة

خبير تغذية يكشف عن سر وضع الخل مع الماء للجسم

تفاصيل سقوط أكرم توفيق على الأرض في البطولة.. وهذا العلاج الأساسي لحالته

فيديو

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ