أقل سعر دولار في البنوك اليوم 21-4-2024

ثبت أقل سعر دولار أمام الجنيه وسجل نحو 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع، مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-4-2024

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، ميد بنك، البركة"

سعر البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.28 جنيه للشراء و 48.38 جنيه للبيع وذلك في مطلع تعاملات

ثاني أقل سعر

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه لحوالي 48.29 جنيه للشراء و 48.39 جنيه للبيع في بنكي المصري الخليجي و الاسكندرية و الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري، قناة السويس، قطر الوطني QNB، العقاري المصري العربي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، العربي الافريقي الدولي"

استقرار السعر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم داخل الجهاز المصرفي دون أي تغيير داخل السوق المصرية.

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأخري نحو 48.38 جنيه للشراء و 48.48 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

أعلي سعر

بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي حيث سجل 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

مرونة في سعر الصرف

أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري أن الدولة المصرية لديها التزام بتبني سياسات أكثر مرونة في سعر الصرف الأجنبي مقابل الجنيه.

وذكر في تصريحات صحفية له اليوم أن جهود البنك المركزي المصري الأخيرة ساعدت في القضاء على السوق السوداء والتي شهدت تناميا قبل تدخل من جانب السلطات النقدية وإتمام صفقة راس الحكمة مع دولة الإمارات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفي مطلع مارس الماضي أعلن البنك المركزي المصري عن تحرير سعر الصرف أمام الجنيه ليصعد بمعدل 15% على الأقل بعد تفاقم قيمة العملة الأجنبية لمستويات قياسية في الأسواق الموازية.

رصيد القروض

قال البنك المركزي المصري إن أرصدة القروض المقدمة لعملاء الجهاز المصرفي من الحكومة بلغت 2.3 تريليون جنيه خلال أكتوبر الماضي مقابل 2.22 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس السنة مقارنة بـ 2.17 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

وحسبما كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغ 1.224 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.21 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 1.2 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام

وبلغت القروض بالعملة المحلية للحكومة نحو 1.04 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.006 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ 986.5 مليار جنيه في أغسطس 2023.

ووصلت أرصدة القروض لعملاء البنوك من غير الحكومة نحو 2.84 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 2.8 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 2.76 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

وبلغت أرصدة القروض بالعملة المحلية حوالي 2.4 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 2.34 تريليون جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ 2.31 تريليون جنيه في أغسطس من نفس السنة.

وتضمنت تلك القروض، المقدمة لقطاع الزراعة والتي سجلت 52.6 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 51.9 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 51.93 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وبلغت ارصدة قروض قطاع الصناعة نحو 574.134 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 572.023 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 565.13 مليار جنيه في أغسطس 2023.

ووصلت أرصدة القروض لقطاع التجارة نحو 242.03 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 339.723 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقارنة بـ237.71 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وبلغت أرصدة قروض قطاع الخدمات نحو 623.642 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 609.4 مليار جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ 599.64 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وتضمن قروض القطاعات الأخري سواء الأفراد الطبعيين و العائلي نحو 890.2 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 872.011 مليار جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ852.503 مليار جنيه في أغسطس السابق.

المركز المالي للبنوك

وارتفع المركزي الإجمالي للبنوك بنهاية أكتوبر الماضي إلى15.2 تريليون جنيه مقابل 14.74 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له ومقارنة بـ 14.47 تريليون جنيه في أغسطس السابق لهما.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد وصل إجمالي الأصول النقدية للبنوك نحو 106 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 106.7 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 103.33 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

وصل حجم الأوراق المالية و الاستثمارات في أذون الخزانة إلى 5.045 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 5.01 تريليون في سبتمبر السابق ومقارنة بنحو 4.8 تريليون جنيه في أغسطس السابق.

وسجلت أرصدة البنوك في مصر نحو 2.61تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 2.52 تريليون جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بنحو 2.73 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.

وبلغ حجم أرصدة البنوك خارج البلاد إلي 328.1 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 315.51 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 309.5 مليار جنيه في أغسطس الماضي.

وصلت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 5.2 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 5.1 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ5 تريليونات جنيه في أغسطس الماضي.