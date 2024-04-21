روسيا تتصدى لهجوم أوكراني في سيفاستوبل.. تفاصيل

أعلنت السلطات الروسية، عن صد هجوم صاروخي مضاد للسفن على إحدى سفنها في ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم في وقت مبكر من اليوم الأحد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال ميخائيل رازفوزهاييف حاكم سيفاستوبول المعين من روسيا، إن الشظايا المتساقطة تسببت في نشوب حريق صغير تم إخماده على الفور.

وأفادت وسائل إعلام روسية في وقت سابق، بوقوع انفجارات في مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا صباح اليوم الأحد.

وذكرت التقارير أنه تم إغلاق جسر القرم أمام حركة المرور، فيما تم سماع دوي انفجارات في خليج سيفاستوبول، إذ أوضح المواطنون أنهم رأوا "الكثير من الدخان".

وأصدرت السلطات الروسية تحذيرا صاروخيا في شبه جزيرة القرم، مؤكدة أنها تصدى للهجوم الأوكراني.

وأفاد متابعو قنوات تيليجرام بأن سيارات الإطفاء هرعت إلى شمال سيفاستوبول.