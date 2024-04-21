عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل من توضأ على طهر.. سُنة مهجورة و3 أذكار تجلب الحسنات

فضل من توضأ على طهر
فضل من توضأ على طهر

يغفل الكثيرون عن فضل من توضأ على طهر، حيث يسأل بعض الناس: هل هناك فضل لمن كان متوضئا ثم توضأ أيضا ؟، ليؤكد الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط أن لهذا الأمر فضل عظيم. 

فضل من توضأ على طهر

وقال: ورد في فضل ذلك العمل ما يلي: عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( من توضَّأ على طُهرٍكتب اللهُ له عشرَ حسناتٍ )) أبو داود (٢٧٥ هـ)، سنن أبي داود ٦٢ • سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] • أخرجه أبو داود (٦٢) واللفظ له، والترمذي (٥٩)، وابن ماجه (٥١٢)

هل يجوز الوضوء في الحمام دون ملابس خلال رمضان؟.. الإفتاء توضح

الأذكار النبوية المتعلقة بما بعد الوضوء

وحول الأذكار النبوية التي تقال بعد الوضوء، قال: هناك أذكار ثلاثة في هذا المقام: 
الذكر الأول: الذكر بكلمة التوحيد بعد الوضوء بالصيغة الواردة في الحديث الآتي تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية روى مسلم في حديث طويل عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله  إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ) صحيح مسلم ج 1 ص 517- 516 


الذكر الثاني: قال الإمام النووي: ينبعي أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي متصلا بالحديث السابق ( اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ). 

الذكر الثالث: يستحب أن يضم إليه أيضا ما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعا ( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك ) ،،،
قال النووي : قال أصحابنا : وتستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضا انظر شرح النووي على صحيح مسلم ج  1 ص 519.

ونبه على أن المؤمن الحق لا يشبع من عمل الخير فحافظوا أيها الأحباب على هذه الأذكار بعد الوضوء وبعد الاغتسال، وأذكر نفسي وإياكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله )  رواه أحمد بسند صحيح رقم 22730، وانظر صحيح الجامع رقم 5644 .

فضل من توضأ على طهر الدكتور مختار مرزوق الأذكار النبوية المتعلقة بما بعد الوضوء الوضوء القرآن أذكار بعد الوضوء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

إيقاف تصدير الغاز المسال 6 أشهر وضخ الكميات لمحطات الكهرباء

رصدنا غضب المواطنين.. الحمصاني: الحكومة تسعى لوقف تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية

موضوعات متعلقة

لو رأى 3 أشخاص واقعة زنا هل تقبل شهادتهم؟.. علي جمعة يجيب

دعاء الأيام البيض من شوال.. موعدها و10 كلمات لا ترد للرزق

ما المقصود بقول النبي: «اتق الله حيثما كنت» وكيف تتحقق التقوى؟.. علي جمعة يوضح

ماذا تفعل إذا نزل بك هم أو حزن ؟.. ردد 3 كلمات و4 أمور نبوية

دعاء الأيام البيض من شوال مستجاب.. أدركه بـ 15 كلمة للرزق والمغفرة

صيام الأيام البيض من شوال 2024.. موعدها ولماذا الأسبوع الجاري أفضل لصيام الستة؟

هل ممكن يموت شخص بسبب الحسد؟ الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

عالم أزهري: المغالاة في تقدير هامش الربح إضرار بالناس

ترشيحاتنا

انخفاض بنسبة 36%.. التموين تزف بشرى سارة بشأن أسعار الزيوت| القائمة الكاملة

الزراعة والأمن الغذائي ومواجهة التحديات.. أبرز موضوعات مؤتمر مركز البحوث الزراعية

تصرف غريب بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي.. غضب جماهير تشيلسي من هذا اللاعب

شركة عجلان وإخوانه السعودية تسعى لاستثمار 1.5 مليار دولار برأس جميلة

روسيا تسيطر على بلدة بوجدانوفكا في دونيتسك

فيفي عبده تعتذر للجمهور الكويتي.. ما القصة ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها | شاهد

ياسمين عز ونيللي كريم بنفس الجامبسوت تشعلان السوشيال ميديا.. شاهد

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها..هواوي تكشف عن ساعة Watch Fit 3

لن تصدق.. تناول هذا النوع من المكسرات ينقص وزنك سريعا

فيديو

تنبيه من الأرصاد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

سمية الخشاب لـ«صدى البلد»: اتظلمت واتحاربت كثيرًا في حياتي.. وأنا بـ100 راجل|فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ