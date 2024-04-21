المئات يتوافدون على مقر القلعة البيضاء لمشاهدة مباراة الزمالك ودريمز الغاني

توافد المئات من أعضاء الجمعية العمومية للزمالك على مقر النادي بميت عقبة لمشاهدة مباراة الزمالك ودريمز الغاني فى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية .



وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب علي توفير شاشات عرض عملاقة لأعضاء النادي لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم.

ويشهد مقرر النادي حضور المئات من أعضاء الجمعية العمومية لتشجيع الفريق .

ويحرص دائما مجلس الادارة علي توفير كافة سبل الراحة للاعضاء وتقديم كافة الامكانيات.



وقامت إدارة العلاقات العامة بالنادي علي توفير عدد من الاماكن المخصصة لمشاهدة مباراة القمة .



ويشهد ستاد القاهرة حضور الالاف من عشاق القلعة البيضاء لمؤازة فريقها لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب لتسهيل المهمة في لقاء العودة .

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