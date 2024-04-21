مخرج مسلسل «حق عرب» إسماعيل فاروق يحتفل بعقد قرانه

احتفل إسماعيل فاروق مخرج مسلسل حق عرب، بعقد قرانه في ساحة مسجد محمد علي.

ومن ناحية أخرى، عبر المخرج إسماعيل فاروق، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل حق عرب الذي عرض في شهر رمضان 2024، وهو العمل الذي يقوم ببطولته النجم أحمد العوضي، وعدد كبير من الفنانين من بينهم وفاء عامر ورياض الخولي وآخرين.

وقال إسماعيل فاروق، إنه لم تحدث أزمة مع الرقابة نهائيا خلال تصوير مسلسل حق عرب، مشيرا إلى أن هناك تفاهما كبيرا بيننا خلال تصوير الأحداث، والهدف الأكبر هو تقديم عمل يليق بمجتمعنا المصري والعربي، ولا يكون مبتذلا، ولا أي شيء يغير من عادتنا أو تقاليدنا.

وأشار إسماعيل فاروق إلى أن علاقته مع الرقابة لم يكن بها أي صراع نهائيا، خاصة في قصة المسلسل نفسها، أو المشاهد التي تم تصويرها.

وسبق أن وجهت نقابة المهن السينمائية، التهنئة للمخرج إسماعيل فاروق، وطاقم مسلسل "حق عرب" المشارك في السباق الرمضاني 2024؛ بسبب النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه العمل على المستويين النقدي والشعبي.

وقالت نقابة المهن السينمائية، في بيان: "السادة شركة سينرجي للإنتاج الفني، تحية وتبريكات، مسلسل "حق عرب" هو «حق نجاح»، فهو عمل أعاد صورة الحارة والشارع المصري، وعبَّر عن أن الشهامة هي عنوان الشخصية المصرية، وأن ابن البلد لقب للمصري المحب لوطنه ولبلده والحارة والشارع والحي".