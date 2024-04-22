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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى بالجيش الثانى الميدانى

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى الذى ينفذه أحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى على مدار عدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

قائد الجيش الثاني

وألقى اللواء أح محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أشار خلالها إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة التشكيلات والوحدات بما يمكنها من تحقيق التميز فى تنفيذ المهام ،  مؤكداً حرص رجال الجيش الثانى الميدانى على الوفاء بالمسئوليات والمهام المكلفين بها تحت مختلف الظروف من خلال الحفاظ على أعلى درجات الإستعداد والجاهزية القتالية.

بدأت المرحلة بعرض الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين جميع
الوحدات بإستخدام أحدث النظم ووسائل القيادة والسيطرة خلال المراحل المختلفة للمشروع .

وناقش رئيس الأركان القادة والضباط المشاركين فى اسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية التعامل               الأمثل مع المواقف المتغيرة خلال تنفيذ المهام ، مشيداً بالجهد المبذول والمستوى المتميز الذى ظهرت عليه كافة العناصر المشاركة وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

رئيس الأركان

وفى ختام المرحلة نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثانى الميدانى ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بتطوير الفرد المقاتل وتعظيم إمكانياته بما يتوافق مع طبيعة المهام المكلف بها.

فضلاً عن الإرتقاء بوسائل التدريب والتأهيل لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة بما يسهم فى تطوير الآداء ومواكبة التطورات المتلاحقة بمختلف المجالات العسكرية خلال تنفيذ المهام المكلفة بها لحماية الوطن وصون مقدراته.

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة .

رئيس الأركان الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة الجيش الثاني الميداني الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع

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