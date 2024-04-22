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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم نورالدين: حزين من الكابتن شوبير لكني سامحته

صدى البلد

قال الحكم الدولي إبراهيم نورالدين إنه يدعم وجود رئيس أجنبي للجنة الحكام من أجل التطوير للأفضل ومنح خبرات أكبر للجميع.


 

وأضاف عبر برنامج  الكابتن مع أحمد حسن :"حزين لأن الكابتن أحمد شوبير فهم كلامي بشكل خاطئ ، وهو من أكثر ٣ أشخاص يفهمون في الكرة بمصر عمومًا ".


 

وقال: ".أحمد حسام ميدو هاجمني بشدة بعد لقاء الزمالك ومصر المقاصة وأحضر خبيرا إنجليزيا لكنه أكد صحة قراراتي فاعتذر لي ولذلك سامحته".


 

وكشف عن أنه رفض رشوة ضخمة على هامش إدارة إحدى المباريات الأفريقية، رغم أنها كانت في شكل هدية وأنه احتسب ركلتي جزاء عليهم في ملعبهم.

ابراهيم نورالدين احمد حسام ميدو احمد شوبير أحمد حسن الحكم الدولي الحكم الدولى إبراهيم نورالدين مصر المقاصة

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