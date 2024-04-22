رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات الملتقى الطلابي الثالث لكلية التمريض |صور

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، انطلاق فعاليات الملتقى الطلابي الثالث تحت عنوان «دور طلاب التمريض في الابتكار والإبداع لتطوير الرعاية الصحية في ظل الجمهورية الجديدة» والذي نظمته كلية التمريض.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على أبو شوشة نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، والدكتور صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض، ووكلاء الكلية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات التمريض من مختلف الجامعات المصرية.

وخلال كلمته، أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن كلية التمريض بالجامعة تلتزم بإعداد مهنيين مؤهلين لتقديم رعاية تمريضية تلبي احتياجات كافة مستويات المؤسسات الصحية المحلية والإقليمية بكفاءة تنافسية متميزة مواكبة للتطورات العالمية وإعداد باحثين قادرين على إنتاج بحوث علمية منافسة عالميا لتطوير المهنة من خلال برامج تعليمية متطورة تدعم آليات البحث العلمي ومهارات التعلم الذاتي وخدمة المجتمع.

وأشاد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالدور المتميز الذي تقوم به الجامعة والمتمثلة في كلية التمريض لخدمة الطلبة والنهوض بالقطاع الصحي، مشيراً إلى أن الدور الفعال الذي يقوم به فريق التمريض لا تقل أهمية عن دور الطبيب في المجتمع.

وأضاف، عبد العال، أن المؤتمر يهدف للتوعية الصحية من خلال طلاب الكلية، وذلك في إطار دورها المجتمعي تجاه المجتمع، مضيفاً أن الكلية تقدم خريجين مدربين على أعلى مستوى لتقديم خدمة متميزة في القطاع الطبي.

وقالت الدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض، أن الهدف من المؤتمر تبادل الخبرات في مجال التمريض مع الجامعات المصرية، بناء إستراتيجيات لتطوير كفاءة تعليم مهنة التمريض، تعزيز القيم البحثية والإبداعية للطلاب وتنمية ثقافة البحث العلمي والإبداع والابتكار لديهم، إثراء الساحة الأكاديمية الطلابية بعرض ونشر النتاج العلمي والإبداعي للطلاب، تنمية المهارات القيادية والحوارية لدى الطلاب والطالبات.

FB_IMG_1713798010472

FB_IMG_1713798014652

FB_IMG_1713798018511

FB_IMG_1713798020802

FB_IMG_1713798023761