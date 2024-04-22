محافظ كفر الشيخ: بدء التشغيل التجريبي لبنك الدم التجميعي بالمستشفى العام

قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين إنه تم بدء التشغيل التجريبي لبنك دم مستشفى كفر الشيخ العام التجميعي، حيث تم إجراء أول عملية سحب للتبرع بالدم من أحد المتبرعين بعد توقيع الكشف عليه وإجراء الفحوصات اللازمة له.



وأضاف المحافظ - في بيان اليوم أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الصحة على تحسين الأداء في المستشفيات وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة بالقطاع الصحي؛ نظرًا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمنظومة الطبية.



وأوضح أن المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية كان لها نصيب كبير في دعم الخدمات الطبية من خلال مبادرات وتطوير مستشفيات وإنشاء مستشفيات جديدة، وأجهزة الدولة لا تدخر جهدًا في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد الأولى في دعم وتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين بالريف المصري، وأيضًا الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة.



من جانبه..قال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد شقوير إن تشغيل بنك الدم التجميعي يعد نقطة تحول داعمة للخطة العلاجية بمستشفى كفر الشيخ العام.



وأكد أن تحويل بنك دم مستشفى كفر الشيخ العام من بنك دم تخزيني لتخزين الدم فقط لبنك دم تجميعي يتم من خلالة تجميع الدم من المتبرعين للتيسير على المواطنين خاصة بحالات الحوادث، حيث يزداد الاحتياج للدم، وفى حالة مرضى الغسيل الكلوي، وأمراض الدم، مثل أنيميا البحر المتوسط وأنيميا التكسرية، وأيضًا لمرضى الهيموفيليا، من أجل توفير الدم ومشتقاته.



وفي سياق آخر،قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين ضرورة مراجعة تراخيص المحال والأنشطة التجارية وحظر انتظار السيارات بمحاور الطرق والأماكن غير المخصصة للانتظار، وتكثيف أعمال النظافة، وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع العام.



جاء ذلك خلال قيادة المحافظ اليوم حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة كفر الشيخ؛ لتسهيل حركة المرور، ومنع إشغال الطريق العام، والحفاظ على تحسين المظهر الحضاري للمحافظة، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.



ووجه المحافظ بضرورة استكمال أعمال الرصف والانترلوك، ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة غير المرخصة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة كشافات الإنارة ومراجعة صلاحية العوازل، وأعمدة ووصلات الكهرباء.



وكلف برفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

ووجه بالعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، وإزالة الأرصفة المخالفة والالتزام بخطوط التنظيم المعتمد وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها.



على صعيد آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ قطع المياه غدًا /الثلاثاء/ بدءًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً من نفس اليوم، حيث يتم إيقاف محطه مياه سيدي غازي؛ لإجراء أعمال إحلال وتجديد لوحه الكهرباء الخاصة بتشغيل جميع الوحدات بالمحطة مما يؤثر على سيدي غازي والخادمية.



وطالبت الشركة المواطنين وبأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.