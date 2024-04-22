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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات الملتقى المهني لكلية الصيدلة | صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، انطلاق فعاليات الملتقى المهني لكلية الصيدلة بالجامعة، اليوم، الإثنين، والذي تستمر فعالياته لمدة 3 أيام، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، ووكلاء كلية الصيدلة.

وخلال كلمته، أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالملتقى من حيث دوره في خلق عمل طلابي متميز مبني على الوعي والثقافة لدى شباب الجامعة والتي هي مصدر الإبداع، وعبر سيادته عن امتنانه لفاعلية دور الصيادلة داخل المجتمع مشيراً إلى أن النظرة المجتمعية لمهنة الصيدلة تحمل كل التقدير والاحترام للجهد المبذول في خدمة القطاع الصحي.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المؤتمر العلمي المهني لكلية الصيدلة يمثل فرصة لتلاقي أطراف العمل الصيدلي، مع خريجي وطلاب كليات الصيدلة، لافتا إلى أن المؤتمر من شأنه إعادة رسم الخريطة الصيدلية بعد ظهور العديد من مجالات العمل الصيدلي، والتي تحتاج إلى آلاف الصيادلة سنويا، شريطة تأهيلهم بشكل جيد للالتحاق بتلك الفرص، راجياً أن يكون الملتقى العلمي المهني لكلية الصيدلة بالجامعة، هو أكبر مظلة يلتقي تحتها أطراف الخدمة الصيدلية والصحية في مصر، وبناء شراكات مع الكيانات الصحية المختلفة.

وأكدت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية إقامة تلك الملتقيات داخل الكليات المختلفة بالجامعة والتي تهدف إلى تعميق العلاقة بين الطلاب والخريجين والاستفادة من خبراتهم، مؤكدة أن الجامعة تعمل دائما على توفير كافة الإمكانات اللازمة حتى تؤدي كلية الصيدلة رسالتها على أكمل وجه، ولخدمة المنظومة الطبية.

 

 وأضافت، هناك اهتمام كبير بالأنشطة الطلابية التي تنعكس بشكل واضح على صقل خبراتهم وتوسع مداركهم وتنمي روح الابتكار والإبداع لديهم وتتيح لهم فرص التفاعل مع الآخرين داخل وخارج الجامعة، وأننا حريصون على تقديم كل أوجه الدعم للطلاب المتميزين سواء في المجال العلمي أو في مجال الأنشطة.

ومن جانبه، أشار الدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة، إلى أن الملتقى يهدف إلى توفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية بمختلف المجالات لخريجي كليات الصيدلة، وإتاحة التواصل المباشر بين الطلاب وحديثي التخرج بمختلف جهات التوظيف، وتوفير فرصة للكيانات المستحدثة بالقطاع الطبي المصري للإعلان عن نشاطاتها واحتياجاتها من الخريجين.

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الصيدلية الدكتور عبد الرازق دسوقي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم نائب رئيس الجامعة

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