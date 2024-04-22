تحقيقات مع عصابة الدجل والشعوذة في الجيزة

باشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة ضبط عاطلين لاتهامهم بممارسة أعمال الشعوذة والدجل في الجيزة، والنصب على المواطنين.

طلبت النيابة العامة في الجيزة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، وقررت التحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين.

معلومات وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تضمنت قيام شخصين بممارسة أعمال الدجل في منطقة بولاق الدكرور واستغلال المواطنين بمقابل مادي في ممارسة أعمال الشعوذة.

على الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة، حيث تبين قيام عاطلين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة في بولاق الدكرور.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة أن المتهمين قاموا بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بأعمال الدجل والشعوذة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.