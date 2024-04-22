كبير المعلمين يكشف عن شروط وضع امتحانات المرحلة الابتدائية.. فيديو

قال محمد أبو الفتوح، كبير معلمين وخبير التعليم، إن منظومة التعليم الحديثة للشهادة الابتدائية أصبحت تسمى اختبارات وليس امتحانات لتقيس جوانب متعددة في الطالب تكون سهلة وبسيطة وتراعى فيها ورقة الاختبار.

أوضح "أبو الفتوح" في مقابلة حصرية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنورعلى قناة etc، أن شروط ورقة الاختبار يجب أن تراعى فيها الموضوعية بحيث يكون الإجابة لايختلف عليها اثنان.

وتابع كبير معلمين والخبير التعليم، أن يكون السؤال واضح ولا يحتمل الغموض، ويقيس الأهداف التي وضع من أجله المنهج و الامتحان، أخير أن يراعي الشمولية بحيث يغطي المنهج الدراسي كله، ويراعي الفروق الفردية بين الأفراد ومستوياتهم الدراسية بحيث توضع أسئلة لإظهار المتميز من غيره.