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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور يثير الجدل بشأن عودته من الإصابة بأحدث ظهور| شاهد

صدى البلد

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عاشور بإطلالة مطمئنة لجمهور الأهلي، الذي ينتظر عودته للمشاركة بعد التعافي من الاصابة.

وكشف الإعلامي محمد شبانة عن تقديم إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، طلباً للمشاركة في مباراة الإياب أمام مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وأفاد شبانة خلال تصريحات اذاعية، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، سيناقش الطلب بعد التشاور مع الجهاز الطبي للفريق، لتحديد ما إذا كان بإمكانه المشاركة في اللقاء دون المجازفة بصحته.

إمام عاشور تعرض لإصابة في الكتف خلال فترة تواجده مع منتخب مصر، وهو الآن يعمل على استعادة لياقته البدنية. 

 

 

 

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