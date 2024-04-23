رئيس الوزراء الفلسطيني: العدوان على مخيم نور شمس جريمة ممنهجة تهدف لإدامة الاحتلال

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن ما يجري من عدوان على مخيم نور شمس وجميع المخيمات وأهل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، جريمة ممنهجة ومستمرة “تهدف إلى إدامة الاحتلال إلى الأبد حتى لا ينال شعبنا حريته” وفقا لتعبيره.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال جولته التفقدية لمخيم نور شمس ومدينة طولكرم، الاثنين، “شعبنا قادر على الصمود والثبات والبقاء على أرضه”.

وتفقد رئيس الوزراء الفلسطيني مستشفى ثابت ثابت الحكومي، وزار جرحى عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس، وقد كان في استقباله محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة، والمجلس التنفيذي وفعاليات المحافظة ومؤسساتها.

وأضاف: الاحتلال لا يريد لشعبنا أن يعيش، ولا يريد للسلطة الوطنية أن تكون بين أبناء شعبها، ولا يريد للأونروا أن تقوم بواجبها، شعبنا سيبقى رافعا رأسه رغم التحديات والصعوبات كافة، فغزة ستبقى رمز العزة، والقدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ومخيم نور شمس سيبقى النور لشعبنا، الذي لا يمكن أن يتخلى عن حقوقه وتطلعاته حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وتابع: "نحن هنا بتعليمات من الرئيس محمود عباس، لتعزيز صمود أهلنا وشعبنا، وسنقوم بكل ما هو مطلوب من جميع الوزارات ومؤسسات الدولة، لبناء ما دمره الاحتلال، خاصة أن العدوان كان كبيراً".

وشكر رئيس الوزراء الفلسطيني، محافظ طولكرم، والمؤسسة الأمنية، وجميع المؤسسات والوزارات، وبلدية طولكرم، وكل المؤسسات على جهودهم المبذولة.

ووجّه رئيس الوزراء الفلسطيني، جهات الاختصاص كافة إلى معالجة تداعيات العدوان على مخيم نور شمس ومدينة طولكرم، الذي أسفر عن ارتقاء 14 شهيدا وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير عشرات المنازل والبنية التحتية.

من جانبه، أكد المحافظ طقاطقة، أهمية الزيارة التي تأتي في ظل ظروف استثنائية، بعد عدوان الاحتلال الكبير على أهلنا في مخيم نور شمس.

وشكر كل المؤسسات والفعاليات، التي عملت منذ الساعة الأولى بتوجيهات من الرئيس ورئيس الوزراء، على إزالة آثار العدوان، منوها بجهود لجنة طولكرم الخير، التي بدأت بتنفيذ جهود إغاثية طارئة لأهلنا في مخيم نور شمس.

ورافق رئيس الوزراء الفلسطيني خلال جولته كل من: وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ووزير الصحة ماجد أبو رمضان، ووزير الحكم المحلي سامي حجاوي، ووزيرة التنمية الاجتماعية سماح أبو عون، والأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، ووكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام.