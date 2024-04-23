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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز جمع الصلوات الخمس في وقت واحد بعذر أو بدون؟

صدى البلد

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني، إن الله تعالى يقول «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا»، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت كل صلاة في السنة النبوية المطهرة وتبعه على ذلك الصحابة ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا.

وأضاف  المركز في فتوى سابقة له أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكاسل عن الصلاة في جماعة ولا عن أدائها في وقتها، فقد حذرنا الله تعالى من ذلك، وبين أن ذلك من صفات المنافقين فقال تعالى في سورة النساء واصفًا حالهم: «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى».

وأوضح أن لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها المحدد لها إلا لعذر شرعي، ولا يكون ذلك عادة له، قال تعالى: «فويل للمصلين(4) الذين هم عن صلاتهم ساهون»الماعون.

فإذا كان له عذر شرعي جاز له أن يجمع بين الصلوات التي يمكن الجمع بينها تقديمًا أو تأخيرًا في وقت أحدهما الذي يستطيع الصلاة فيه.

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أمور تمنع الخشوع في الصلاة


- القراءة باللحن بالنقصان أو الزيادة
بمعنى المطمطة بقراءة القرآن بنقص أو زيادة، أو إدغام ما لا يجوز إدغامه أو مد غير ممدود.
-رفع البصر عن موضع السجود.
-الإخلال بالركوع والسجود.
-الصلاة في الطريق؛ فمرور الناس، وصوت السيارات يقطع الخشوع.
-التكلف بالدعاء يذهب الخشوع.
- الصلاة وهو يفكر في قضاء الحاجة ، أوحاقنا البول، أوحازقا الريح.
- احتواء ثوبه أو مصلاه نقوشا أو صورا؛ لأنها تشغل البال عن التلاوة والذكر.
- الصلاة بوجود طعام القريب أو الحاضر بسبب اشتهائه الذي يخل بالخشوع.
- العبث بالثوب أو بالبدن، أو التفكير بالقلب.
. انشغال القلب بأمور الدنيا وغفلته عن الآخرة.
الشيطان الذي يأتي للمسلم ويوسوس له في صلاته من أجل أن يفسدها.

أمور تمنع الخشوع في الصلاة مركز الازهر العالمي للفتوى

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