منها الطماطم والفلفل.. تأثير درجات الحرارة على ارتفاع أسعار الخضروات

قال الدكتور تحسين شعلة الخبير البيئي، إن ما يميز مصر هو أن كل محافظة لها درجات حرارة ومناخ مختلف عن الأخرى، حيث أنه فى حال ارتفاع درجات الحرارة يكون المردود السلبي لها اقتصادي وهو القطاع الزراعي.

وأضاف الدكتور تحسين شعلة الخبير البيئي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي والإعلامية فاتن عبد المعبود، أنه يجب الإهتمام بالقطاع الزراعي خلال ارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن المحاصيل الزراعية تتأثر بهذا الارتفاع.

وتابع الدكتور تحسين شعلة الخبير البيئي أن محصول المشمش سيكون هناك مشكلة فى زراعته نتيجة الارتفاع فى درجات الحرارة، لأنه محصول يكون قصير جدا في أسبوعين، لافتا إلى أن هناك محاصيل من الممكن أن نراها تنضج مبكرا نتيجة تأثرها بدرجات الحرارة، مثل: الخضروات مثل الطماطم والفلفل والباذنجان ، حيث من الممكن أن يتأخر إنتاجها قليلا، وبالتالي يحدث ارتفاع فى الأسعار.