عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمشاركة 250 شركة.. 13 مايو انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى لصناعات التبريد

صدى البلد

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة للمعرض الدولي للتكييف والتبريد وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO، الذي تنظمه شركة “كايرو إكسبو”، خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية لالقاهرة الجديدة .

و يقام المعرض تحت رعاية الدكتور المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة و الصناعة .

و يُعد المعرض أحد أقوى المعارض المتخصصة والوحيدة في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، بمجال العزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد ونظام الحماية وقطع الغيار وحدات المناولة وأجهزة التحكم .

ويأتي المعرض  في إطار اهتمام الحكومة المصرية بدعم التصنيع المحلى وقطاع التبريد والتكييف.

ويضم المعرض أكثر من 250  شركة عارضة مصرية ودولية على مساحة تبلغ حوالي  25 ألف متر مربع للاستفادة من الفرص الهائلة من خلال الطفرة العمرانية للمشروعات الكبرى وغير المسبوقة التى تشهدها مصر حالياً حيث تمثل سوقا ضخما فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتقوم هذه الشركات بعرض أحدث تكنولوجيا التكييف والتبريد والتهوية والتدفئة والعزل الحراري والطاقة المتجددة 

ويشارك فى زيارة المعرض والمؤتمر عدد كبير من ( الاستشاريين، كبرى شركات المقاولات، المهندسون المتخصصين، الفنيين  والمهتمين بهذا المجال الحيوي).

وعلى هامش المعرض تعقد عدد من الندوات حول مستقبل صناعة التبريد ونظم الحماية وقطع الغيار وحدات المناولة وأجهزة التحكم ونظم الطاقة المتجددة الحديثة.

وتقام أكثر من 20 ورشة عمل مختلفة في كافة مجالات المعرض تتناول شرحا علميا لجزء من منظومة تكييف الهواء وتأثير تصميم أنظمة تكييف على صيانة وتشغيل المعدات وكيفية وضع خطط صيانة مناسبة لتقليل تكلفة الصيانة واستهلاك قطع الغيار وضواغط التبريد الترددية وتحقيق التوازن بين التكييف والتعقيم وتوفير الطاقة واعتبارات تركيب وتشغيل أنظمة تكييف الهواء المركزي.

كما يتضمن المؤتمر استعراض الفرص والتحديات أمام الصناعة ووسائل نموها وتطورها بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع.

ويقوم هذا القطاع بدور مهم في الاقتصاد القومي حالياً ومستقبلاً خاصة مع الخطة التي وضعتها الدولة للتطوير ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية المأمولة.

وقالت الشركة المنظمة في بيان لها ، ان المعرض يستهدف التصدير في المقام الأول لذلك تم دعوة وفود أجنبية للإطلاع على آخر ما توصلت إليه الصناعة في مصر والمساهمة في إبرام تعاقدات تصديرية مع الشركات المشاركة في المعرض.

و أضافت ان المعرض هذا العام يضم أكثر من 250 شركة عارضة  من كبرى الشركات العاملة بالمجال بالإضافة الى اجنحة وطنية من البحرين الصين الهند الامارات تركيا اوزباكستان  وغيرها .

وتوقعت الشركة المنظمة أن يتجاوز عدد الزائرين في المعرض والمؤتمر الدولي لصناعات التبريد وتكييف الهواء، خلال دورتة المقبلة  20 ألف زائر متخصص على مدار 3 أيام من مصر والدول العربية والأفريقية والأجنبية .

250 شركة 13 مايو أحمد سمير أحمد سمير وزير التجارة التبريد والتكييف التبريد التجار التجارة و الصناعة الدكتور الطاقة المتجددة الطاقة العزل الكهرباء الكهرباء والطاقة المتجددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

هيئة قناة السويس تنقذ سفينة و طاقمها من الغرق بشاطئ بورسعيد

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

شبانة: ما فعله زيزو طبيعي في كرة القدم.. ومستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز

ترشيحاتنا

نهج منافق.. رد قاس من الصين على الاتهامات أمريكية بتوفير دعم عسكري لروسيا

الخارجية القطرية: نحتاج إلى إعادة تقييم جهود وساطة الهدنة في غزة

طلاب المدارس يؤدون اختبار TOFAS لقياس المهارات في الرياضيات | صور

الجامعة العربية: حق الفلسطينيين في إقامة الدولة وعضوية الأمم المتحدة لا جدال فيه

انطلاق مؤتمر وزارة العدل عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية

وزير الخارجية: يجب اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم حل الدولتين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الإمارات.. هذه المناطق ستغرق بدولة عربية جديدة بسبب الأمطار خلال أيام| تحذير رسمي

رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث إطلالاتها

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

استيراد 500 ألف طن| هبوط جديد في أسعار السكر والأرز والزيت.. اعرف التسعيرة

فيديو

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ