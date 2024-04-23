البنك المركزي: ارتفاع أرصدة النقود المتداولة لـ 1.15 تريليون جنيه بنهاية 2023

ارتفعت أرصدة النقود المتداولة خارج البنك المركزي المصري بنهاية العام الماضي إلى 1.15 تريليون جنيه مقابل 1.13 تريليون جنيه في نوفمبر السابق له ومقارنة بـ1.101 تريليونا في اكتوبر من نفس السنة.

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع نقود الاحتياطي بنهاية ديسمبر الماضي إلي 1.7 تريليون جنيه، مقابل 1.61 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 1.6 تريليون جنيه في أكتوبر 2023.

بلغت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي المصري نحو 453.6 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقابل نحو 485.2 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 483.8 مليار جنيه في أكتوبر2023.

ووصل إجمالي صافي الأصول المحلية لنحو 2.03 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 1.95 تريليون جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة بنحو 1.93 تريليون جنيه في أكتوبر السابق.

وتراجع عجز صافي الأصول الأجنبية إلي 341.35 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 345.1 مليار جنيه عجز في نوفمبر السابق ومقارنة بـ348.9 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام.