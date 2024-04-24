محافظ جنوب سيناء يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

أقامت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بالذكرى ال 42 لتحرير سيناء، بحديقة المحافظة بمدينة الطور.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، وعزف الموسيقى العسكرية.



ووضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إكليل الزهور على النصب التذكاري بساحة الحديقة، بحضور اللواء محمد العناني، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



وقال محافظ جنوب سيناء، إن اليوم يعد أحد أيام مصر الخالدة، وهو يوم إحياء بطولات وأمجاد تحرير سيناء، التي كانت تقع تحت سيطرة الإحتلال، ونجحت القوات المسلحة في إعادتها إلى الوطن، ورفع العلم المصري ليرفرف في سمائها.



وأكد أن القوات العسكرية نجحت إعادة جزء كبير منها في حرب أكتوبر المجيدة، كما نجحت المساعي الدبلوماسية والتحكيم الدولي في إعادة طابا، وبذلك أصبحت سيناء كاملة تحت القيادة المصرية، مقدما التحية والتقدير للرئيس السيسي، والقوات المسلحة لكونها العين الساهرة على مر العصور لصيانة وحماية الوطن.



وأشار إلى أن شبه جزيرة سيناء ارتوت بدماء أبنائها المصريين، لذا تعكف القيادة السياسية على إحداث تنمية متكاملة لتوفير كافة الخدمات لأبناء سيناء، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يوجه بتلبية وتوفير كافة الخدمات لأبناء سيناء.



عيد تحرير سيناء

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