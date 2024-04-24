محافظ الشرقية: توفير 3749 فرصة عمل للشباب في 124 شركة بالقطاع الخاص

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات للقضاء على شبح البطالة وتوفير دخل ثابت لهم ليحيوا "حياة كريمة"، لافتا إلى توفير 3749 فرصة عمل لأبناء المحافظة في 124 شركة ومصنعا بالقطاع الخاص، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشاد المحافظ - في بيان اليوم، الأربعاء - بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع؛ لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته، بجانب توفير فرص لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريكا أساسيا في بناء وتنمية المجتمع.



من جانبه، قال وكيل وزارة العمل بالشرقية أحمد عبد الهادي إن الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية قامت بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم وإمكانياتهم، وتم خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضيين، توفير 3749 فرصة عمل بالقطاع الخاص.

وأوضح أنه تم شغل 2626 وظيفة من تلك الفرص، وتتبقى 1123 وظيفة شاغرة، وذلك بالمدارس الخاصة وشركات تصنيع المواد الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات والكرتون والصناعات الكهربائية والطباعة والأخشاب والتبريد والتجميد وصناعة الكابلات الكهربائية ووسائل النقل وغيرها.