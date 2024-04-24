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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الثلاثاء المقبل.. الأوبرا تنظم حدثا تتويجيا لمشروع كول أوركسترا بمشاركة فنانين عالميين

صدى البلد

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حدثا تتويجيا لمشروع كول أوركسترا، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو الأرمني جيفورج سرجسيان، وذلك في الثامنة مساء يوم "الثلاثاء" المقبل على المسرح الكبير.

وذكرت دار الأوبرا المصرية - في بيان اليوم الأربعاء، أن الحدث التتويجي لمشروع كول أوركسترا يأتي ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى التواصل الإبداعي الدولي، ويهدف المشروع إلى إزالة الحواجز الجغرافية والالتقاء في رحلة موسيقية ممتعة من خلال تقديم عروض لمجموعة من الآلات تنتمي لفترات مختلفة ويؤديها عازفون متميزون تم اختيارهم بدقة من خلال اختبارات أداء حية صارمة من جميع أنحاء العالم هم الأمريكية آنا ماريا (هارب) ، الأمريكية الكورية كيت لي (بيانو) وعازفة الساكسفون اليابانية ميساتو هاناوا .

ولفتت الأوبرا إلى أن برنامج الاحتفالية يتضمن تقديم مجموعة من أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منها:"المثابرة لـ ويلش ، وكونشرتو البيانو الثالث لـ كاباليفسكي، والحفلة الموسيقية لـ فينافيسكي، وكونشرتو الفيولينه الثالث لـ سان سانص ، وافتتاحية رقصة النار ومتتابعة تانجو لـ دى فالا".

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