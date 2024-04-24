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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكونفدرالية الأفريقية.. أحمد فتوح ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا للقاء دريمز الغاني

صدى البلد

انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتماثل أحمد فتوح من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، وتعرض لها خلال مباراة الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وقد شارك في مران اليوم بصورة طبيعية.

ويواصل فريق الزمالك التدريبات على ملعب النادي استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

كان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد فتوح الدوري المصري الممتاز بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ستاد القاهرة الدولي ستاد بابا يارا الرياضي مسابقة الدوري المصري

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