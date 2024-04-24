وزيرة التخطيط: البطالة بين الإناث 3 أضعاف الذكور.. ومشروعات جديدة لتمكين المرأة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم أن مصر من أكبر5 دول في العالم من حيث تحويلات العاملين بالخارج وتعد تحويلات المصريين بالخارج من مصادر الدخل المهم وشهدت تراجعت الفترة الماضية بسبب عدم استقرار سعر الصرف ولذلك كان استقرار سعر الصرف وتحرير السعر مهم ولذلك عادت ومتوقع ان تعود بشكل أكبر تحويلات المصريين في الخارج إلى السابق حيث تعد أحد أهم موارد النقد الأجنبي لمصر

بطالة السيدات لاتزال مرتفعة في مصر



وأكدت الوزيرة ارتفاع الناتج المحلي من 13.9 تريليون العام المالي الحالي إلى

17 تريليون في السنة المالية الجديدة.

وأكدت الوزيرة أن بطالة السيدات لاتزال مرتفعة في مصر بينما بطالة الذكور وصلت إلى 5٪ بينما بطالة الإناث تصل إلى 15٪ وكانت وصلت في السابق 20٪ وهناك مشروعات لتمكين المرأة تشغيلها لتقليل نسبة البطالة بين الإناث مما ينعكس على إجمالي نسبة البطالة.



وقالت الوزير أيضا تصاعد في نسبة الاستثمارات الخاصة لترتفع مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات متوقع تصل الى49٪ لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة