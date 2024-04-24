فريد زهران: عرضنا مقترحات تعاون اتحاد الناشرين المصريين مع دار الكتب

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الاتحاد يعمل تحت مظلة وزارة الثقافة وكل المؤسسات والأجهزة التي يفترض أن الاتحاد يتعامل معها، والتي تتبع في النهاية وزارة الثقافة، لافتا أنه قابل وزيرة الثقافة لطرح جملة من المقترحات.

وأضاف "زهران"، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه قدم مقترحاته فيما يتعلق بالتعاون والتعامل مع دار الكتب وبعض الأمور الخاصة بأرقام الإيداع وغيرها، والأمور الخاصة بالهيئة والتعاون المفترض بين الاتحاد والهيئة العامة للكتاب في تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب وغيرها من الأمور.

وتابع: "بجانب ذلك هناك أمور تتعلق بتقديم الوزارة دعما لاتحاد الناشرين بشكل سنوي، فاقترحنا على الوزيرة زيادة الدعم، حيث كانت تقدما في حدود 150 ألف جنيه سنويا، وهذا رقم منخفض للغاية، فالكثير من الناشرين ليسوا أغنياء".

وواصل: "هذا الدعم يوجه لأنشطة الاتحاد المختلفة، بداية من موظفي الاتحاد ومصروفات عمومية ومساعدة الناشرين المرضى، وبالتالي لديه أعباء كثيرة".