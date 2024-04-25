رئيس شعبة الأسماك بتجارية الإسماعيلية يعلن انخفاض الأسعار بنسبة 30 %

أعلن أحمد الشعيري رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية عن انخفاض أسعارها بالأسواق 30 ٪.

وحرص رئيس الشعبة علي إجراء جولة داخل سوق السمك الحضاري، وإلتقي بالباعة والمواطنين.



وأكد الشعيري علي انتعاش الأسواق وحركة البيع والشراء وانتشار أنواع مختلفة من الأسماك الطازجة بالأسواق خلال عطلة هذا الأسبوع.

وأوضح احمد الشعيري رئيس الشعبة في تصريحات صحفية، أسعار الأسماك، اليوم الخميس، حيث يتراوح السمك البوري بين 100 الي 130 جنيه، البلطي من 50 الي 60 جنيه، الجوابي من 60 الي 80 جنيه، الجمبري الجامبو من 250 الي 350 جنيه.

وشهدت محافظة الإسماعيلية انخفاض أسعار الأسماك خلال هذا الأسبوع.

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