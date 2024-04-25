ظالم.. عصام الحضري يوجه رسالة مثيرة لمدرب حراس منتخب مصر السابق

نشر الإعلامي محمد فاروق تصريحات عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الساب، بشأن أحمد ناجي مدرب حراس الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "️عصام الحضري مدرب حراس منتخب سوريا عبر برنامج الكأس:

"أحمد ناجي ظالم.. أنت عندك ولاد وأسرة متظلمش حد.. هو من أسباب إني ملعبتش في كأس أفريقيا.. وبدايات كأس العالم وبقوله حسبي الله ونعم الوكيل فيك ويارب تكون سامعني.. وقالي في أمم أفريقيا: أنت الحارس الثالث لو مش عاجبك خد شنطتك قولتله توكلنا على الله ودخلت أوضتي عيطت وحسبنت علي.. وبعد ما مسكت مدرب حراس سوريا عرفت إن كوبر مش هو اللي واخد قرار أبقى الحارس الثالث هو اللي كان واخد القرار.. أول حارس اتصاب وخلصنا منه والثاني جاله إجهاد ونزلت وكنت أحسن لاعب في البطولة".



جدير بالذكر أن الحضري تحدث عن ياسين بونو حارس مرمى المغرب والمقارنة بينهما قائلا: "ياسين بونو أخي وحبيبي وبارك لي على التأهل مع منتخب سوريا في كأس آسيا وأرسل تحياته لكل حراس المرمى ولازلنا على تواصل".

وأردف: "اعتبر بونو من أفضل حراس المرمى في العالم وليس إفريقيا فقط".