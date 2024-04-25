وزير الصناعة الإيطالي: يمكننا تقديم خبراتنا لمصر في تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة

قال وزير الأعمال والصناعة الإيطالي أدولفو أوروسو، إن قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة شيء أساسي في إيطاليا، مضيفا "لدينا في إيطاليا أكثر من 4 ملايين شركة متوسطة وصغيرة، منها 130 ألف مصدرة".

وأضاف "أوروسو"، في حواره مع الإعلامية ليندا عبداللطيف، على قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه الشركات لديها قدرة وتكنولوجيا ومنتجات ذات نوعية عالية يمكنها إثبات ذاتها في السوق".

وتابع وزير الصناعة الإيطالي: "هذه الخبرة التي تم تطويرها في إيطاليا وتعمل أيضا في أحياء صناعية يمكن أن نقدمها لمصر من أجل توسعة القاعدة الإنتاجية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية حتى تطور تكنولوجيا متجددة".

وواصل: "فكرنا في أن تكون مصر مقرا لمركز الذكاء الاصطناعي وهو أحد أهداف الشراكة الاستراتيجية، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية الاستفادة من هذا المركز في توسيع إنتاجها".