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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرارات عاجلة من النيابة بشأن حريق شقة سكنية في التجمع

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث للوقوف على ملابسات حريق هائل تندلع داخل شقة سكنية في التجمع القاهرة الجديدة.

كما أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في العقار لبيان دخول وخروج أحد داخل العقار من عدمه، مع أمر التحفظ على كاميرات المراقبة.

واستدعت النيابة، صاحب الشقة لسماع أقواله حول الحريق الذي اندلع داخل شقته للوقوف على ملابسات الواقعة


وكشفت التحقيقات الاولية، أن حريق اندلع داخل شقة سكنية، وإخطار الأجهزة الأمنية بالقاهرة انتقلت لمكان الواقعة.


 

وكانت عمليات اطفاء القاهرة قد تلقت إخطاراً بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الخامس بالتجمع الأول ، ووجود جثتين ومصابة لأطفال إثر الحريق .

‏على الفور وجه اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بثلاثة سيارات إطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت القوات من محاصرة كرات اللهب التي التهمت محتويات الشقة بالكامل ، وبالفحص تم العثور على جثة الطفلين المتوفين وشقيقتهما مصابة .

كما تبين من التحريات أن والدهم منفصل عن زوجته وأن الأطفال تتراوح اعمارهم من عامين حتي ٥ أعوام ، يقيمون معه بالشقة محل البلاغ وتركهم للذهاب إلى عمله وعقب عودته اكتشف الكارثة، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

التجمع التحفظ على كاميرات المراقبة الحماية المدنية بالقاهرة الطابق الخامس القاهرة الجديدة تفريغ كاميرات المراقبة

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