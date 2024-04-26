اتفاق بين لاتفيا وأوكرانيا على تعزيز إنتاج الطائرات بدون طيار

تعهدت لاتفيا وأوكرانيا بزيادة تصنيع الطائرات بدون طيار، في حين من المقرر أن تزود لاتفيا أيضًا أوكرانيا بمولد بقدرة 250 ميجاوات للدولة المحاصرة كجزء من الدعم غير العسكري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في كييف لوزيرا خارجية أوكرانيا ولاتفيا دميترو كوليبا وبايبا براز، وقال الأخير للصحفيين إن شركة Latvenergo ستتبرع بالمولد للمساهمة في تغطية احتياجات نظام الطاقة الأوكراني، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضافت وزيرة خارجية لاتفيا أنها التقت بموظفي محطة للطاقة الحرارية الأوكرانية للتعرف بشكل مباشر على احتياجاتهم الحرجة وسط الهجمات الروسية المستمرة التي تستهدف منشآت توليد الطاقة في جميع أنحاء البلاد.

من جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني إنه ناقش مع نظيره اللاتفي القضايا والمشكلات الإستراتيجية التي تحتاج إلى معالجة فورية.

وأضاف: "نحن نقدر قرار لاتفيا بالانضمام إلى المبادرة التي طرحتها جمهورية التشيك بشأن شراء قذائف مدفعية، وتحدثنا عن إنتاج القذائف، وأنا بالتأكيد أشكر لاتفيا على قيادتها تحالف الطائرات بدون طيار وفي الوقت الحالي، يجري العمل المشترك لزيادة إنتاجها وأشار كوليبا إلى أننا بحاجة إلى المزيد من الطائرات بدون طيار".

وناقش الوزراء انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.