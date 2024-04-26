بسبب أحداث غزة.. مدرب فريق مولودية الجزائري يعلن اعتناقه الإسلام

أعلن باتريس بوميل، المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، اعتناقه الإسلام بشكل رسمي، بعد أن أدى الشهادتين داخل أحد مساجد الجزائر، وقرر تغيير اسمه إلى أمير.

ووفقًا لتقارير صحفية جزائرية، فإن بوميل قام بتغيير ديانته؛ بعد زواجه من فتاة جزائرية، وقد صام عددًا من أيام شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ الجزائري، الذي لقن بوميل الشهادتين، إن سبب إسلام المدرب؛ هو أحداث غزة الأخيرة.

يبلغ بوميل من العمر 46 عامًا، وقد سبق له تدريب منتخب زامبيا، بالإضافة إلى منتخب كوت ديفوار، كما عمل كمساعد للمدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.