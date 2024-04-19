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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

تطاول وتعدي|عقوبة مغلظة تقع علي الجزائري يوسف بلايلي.. ماذا حدث مع "حكمة" المباراة؟

الجزائري يوسف بلايلي
الجزائري يوسف بلايلي وحكمة المباراة

الجزائري يوسف بلايلي.. أثار اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، لاعب مولودية الجزائر، جدلاً واسعًا بسبب اعتراضه علي "حكمة" مباراة فريقه مع وداد تلمسان في ربع نهائي كأس الجزائر، والذي انفعل عليها وسحبها من يدها بشدة.

يوسف بلايلي وحكمة المباراة

 وضمن أحداث مباراة مولودية الجزائر ووداد تلمسان في ربع نهائي كأس الجزائر، أشهرت حكمة المباراة غادة محاط، البطاقة الصفراء للاعب الجزائري يوسف بلايلي، وذلك عقب اعتراضه على قرارها بتغيير ضربة حرة عند منتصف الملعب.

وأثار قرار حكمة المباراة غضب اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، مما جعله يندفع نحو حكمة المباراة وسحب يديها بقوة ليمنعها من رفع البطاقة الصفراء، وتدخل بعض لاعيبة الفريق حتي يمنعوا يوسف بلايلي من الاندفاع نحو حكمة المباراة.

واقعة يوسف بلايلي وحكمة المبارآة 
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