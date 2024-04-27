توريد 47 ألف طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن استلام 47 ألف طن قمح من المزارعين في مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة، والتابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ، "الجهات المسوقة للقمح".

وأكد محافظ كفر الشيخ، علي انتظام عملية توريد الأقماح وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعملية التوريد، وذلك لضمان سيرها بشكل سلس دون أي معوقات.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تخصيص 25 موقعاً لتجميع واستلام محصول القمح موسم 2024، موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك تسهيلا على المزارعين لتوريد القمح، مضيفا أنه تم تحديد سعر استلام إردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط ، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام 2024، مكلفاً باستمرار رفع درجة الاستعداد بمواقع توريد القمح المختلفة علي مستوى مدن ومراكز كفر الشيخ.