الترجي ليس مرعبًا|تعليق مفاجئ من إسلام صادق على مواجهة الأهلي بالنهائي الإفريقي

علّق الإعلامي إسلام صادق على فوز الأهلي على نظيره مازيمبي الكونغولي وتأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا ليضرب موعدًا مع الترجي التونسي.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "الحمد لله أن "صن داونز" ودع دوري الأبطال حتى تزداد فرص الأهلي في التتويج باللقب ..

الترجي ليس مرعبًا رغم قوته لكنه لا يمثل "عقدة" إن شاء الله الأهلي بطلا لإفريقيا"

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس الجمعة في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيًا في الذهاب.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الثامن عشر من مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الأبطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.

