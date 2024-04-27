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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية : زرعنا 253 ألف فدان قمح هذا العام

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  توريد القمح المحلي بعدد من صوامع المحافظة في بداية موسم الحصاد الجديد  2024 من داخل مركز الشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامه بديوان عام المحافظه .


وصرح " مختار " بأن إجمالى ماتم زراعته هذا العام من محصول القمح بالدقهلية بلغ 253 الف فدان ، ومن المتوقع توريد ما يقرب من  400 الف طن قمح تقريباً بالصوامع والشون المعدة لاستقباله بنطاق المحافظة .
وأشار " المحافظ " الي أن أسعار توريد القمح هذا العام هي ( 2000 جنيه للدرجة الأولي  "23,5 " ، و 1,950 للدرجة الثانية " 23 " و 1,900 للدرجة الثالثة " 22,5 " ) .
وأوضح " مختار "  أنه يوجد لدينا 37 موقع تخزيني لتوريد القمح بنطاق المحافظة عباره عن 4 صوامع و 5 هناجر و 28 شونه بإجمالي سعة تخزينية 280  ألف طن ، ويوجد بكل موقع لجنه للاستلام مكونه من 6 جهات هم (ممثل عن  قطاع التموين رئيسا للجنة ، و ممثلا عن مديرية الزراعة مسئولا عن تحديد نوعية القمح مصري أم أجنبي ، وممثلا عن هيئة سلامه الغذاء مسئول عن تحديد درجه النظافه وتحديد الرتبة ، وممثلا عن الجهة المسوقة ، واحد اعضاء القبانه المسئول عن الموازين ، والبورصة السلعية الخاصة بتسويق القمح ) ، مشيراً إلي أن إجمالي ما تم توريده حتي الآن 89 الف طن قمح .


وأكد " مختار  " أن الدقهلية تعد من أولي المحافظات في إنتاج القمح المحلي بل هى سلة مصر في إنتاج المحاصيل الزراعية  بكافة أنواعها من خضروات وفواكه وثروة حيوانية.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار الدقهلية البورصة السلعية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الوطنية للطوارئ والسلامة توريد القمح المحلي قطاع التموين

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