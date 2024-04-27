خبير تغذية علاجية يكشف فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا

قدّم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك ، فوائد تناول ملعقة من العسل.

الفوائد الّتي يوفّرها العسل ما يلي :-

· تعزيز شفاء الجروح والحروق: حيث يمكن استخدام العسل من خلال تطبيقه موضعيًا على الجلد لتسريع شفاء الجروح، أو الحروق، أو العديد من المشكلات الجلدية الأخرى.

· المساعدة على التخلّص من السعال: قد يكون العسل خيارًا طبيعيًا وفعّالًا لتخفيف السعال والتخلّص منه لدى الأطفال الّذين هم أكبر من السنة، مما قد يساعد على تحسين جودة حياتهم ونومهم.

· حماية الجسم من الأمراض: من الممكن أن يساعد عسل الكينا على حماية الجسم من الأمراض المختلفة بسبب احتوائه على العديد من مضادات الأكسدة مثل مركبات الفلافانويد كما تم الذِّكر سابقًا.

· التحكّم بمستويات السكر في الدم: على الرغم من أنّ العسل يرفع من مستويات السكر في الدم عند تناوله، إلّا أنّه يعدّ خيارًا جيدًا مقارنةً بالسكر للمصابين بالسكري، ولكن مع مراعاة تناوله بكمية قليلة لتجنّب زيادة مستويات السكر في الدم بدرجة كبيرة.

· تحسين صحة القلب: قد يساعد عسل الكينا على تقليل ضغط الدم ومستويات الدهون في الدم، مما قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة، لكن لا توجد دراسات كافية على الإنسان تُثبت صحة ذلك.

.يعدّ العسل بشكلٍ عام بما في ذلك عسل الكينا آمنًا للاستخدام في معظم الحالات، لكنّه يعدّ غير آمن للرضع دون سن العام الواحد حتّى ولو تم استهلاكه بكمية قليلة جدًا، لأنّه قد يسبب لهم حالة صحية معوية خطيرة تسمّى بالتسمم السجقي .