عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تنتهي غدًا.. شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

سيارات المصريين بالخارج
سيارات المصريين بالخارج

أعلنت وزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي مد مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، حتى 29 أبريل الجاري، لإتاحة مدة أكبر للتسجيل.

ويتبقى يوم على انتهاء الموعد الأخير للتسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

في التقرير التالي نرصد  شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج، وفقا للقانون.

ونص قانون مبادرة سيارات المصريين بالخارج على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات، الاستفادة من أحكامه في حالة استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، والتي تتمثل في الآتي:

لا يقل عمر المتقدم للاستفادة عن 16 سنة.. وأن يكون المبلغ المقدم بالعملة الأجنبية.

يجب أن تكون سنة صنع السيارة المراد استيرادها حديثة (2020 أو أحدث).

يجب سداد 30% من قيمة الضريبة الجمركية فقط، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.

يشترط وجود إقامة قانونية سارية للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات.

يشترط استيفاء كافة إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

يجب تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

خطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج

إنشاء حساب بالبريد الإلكتروني.

استكمل بيانات الحساب والتي تتضمن: “الاسم- تاريخ الميلاد- الرقم القومي- بلد الإقامة- رقم مستند الإقامة ونوعه- وسيلة التواصل- بيانات الحساب البنكي بالخارج".

اختيار السيارة المراد استيرادها من أيقونة حاسبة الرسوم.

استكمال طلبك بالموافقة على الشروط والاحكام.

اتبع تعليمات التحويل البنكي.

تابع الطلب بعد التحويل للحصول على الموافقة الاستيرادية.

وزيرة الهجرة سيارات المصريين بالخارج الموعد الأخير للتسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج مبادرة سيارات المصريين بالخارج خطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال غدا ولمدة 8 أيام .. تعرف على السبب

طلب عاجل من الأهلي بشأن مباراة الترجي في نهائي إفريقيا

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

قرار حكومي عاجل بوقف انقطاع الكهرباء في هذا الموعد.. تفاصيل

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

رد فعل الغندور بعد خسارة الزمالك البطولة الأفريقية لكرة اليد أمام الترجي

البيض بـ 130 جنيها .. اتحاد الدواجن: الأسعار تراجعت 25%

ترشيحاتنا

مخرج مباراة الأهلى يتبرأ من هدف مازيمبي الملغي.. ماذا قال؟

السفير الروسي: انضمام مصر للبريكس مهم جدا للمنظمة

روسيا: مصير زيلينسكي محدد سلفا بوضوح

هل هناك خضراوات مسرطنة في الأسواق؟.. رد حاسم من القومي للبحوث الزراعية

التتويج يتأجل.. سان جيرمان يسقط في فخ التعادل مع لوهافر بالدوري الفرنسي

حتحوت يكشف عن تشكيل الزمالك المتوقع للقاء دريمز الغاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتاتو والكعب العالي.. مي حلمي تستعرض جمالها بفستان فوق الركبة عبر إنستجرام|شاهد

دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض

طريقة لقمة القاضي في ثوانٍ

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

فيديو

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ