مؤسسة «مصر أيام زمان»: منشورات الفنانة أم كلثوم أكثر ما يتفاعل معه الجمهور

أكدت فوزية سلامة، مؤسسة صفحة “مصر أيام زمان”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “قبل نشأة الصفحة، كان لدينا جروب عائلي لنشر الصور القديمة عن مصر، ووجدنا تفاعلا كبيرا”.

وقالت فوزية سلامة، خلال لقاء لها ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم نهاد سمير و عبيدة: “أكثر المنشورات التي نعمل على نشرها في الصفحة، هي لكوكب الشرق الفنانة “أم كلثوم”، خاصة أن هناك حالة من العشق لها”.

وأوضحت مؤسسة صفحة “مصر أيام زمان”، أن “الأسرة المصرية قديما كان بها ما يسمى “كبير العائلة”، وهو اختفى خلال تلك الفترة، فعملنا على إلقاء الضوء على تلك الظاهرة التي اختفت”.