توريد 25565 طن قمح وحصاد 38 ألف فدان بالقليوبية

قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إنه بلغ إجمالي ما تم توريده من محصول القمح حتى الآن بلغ 25565 طن و100 كيلو جرام ، فيما تم حصاد 38 ألف فدان زراعى.



وأكد محافظ القليوبية أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لافتا إلى أن عملية التوريد تعد بمثابة مهمة قومية.



وأشار المحافظ إلى أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مطالبا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مجددا التأكيد بأن الدولة تولي اهتماما بالغا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهداً في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.



وشدد الهجان على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع، حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على استيراد القمح من الخارج، مشيرا إلى أهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشون.