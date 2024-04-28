طلاب الغربية يحصدون 10 ميداليات في بطولة الجمهورية التجريبية للكنغ فو

حصد طلاب عدة مدارس بمحافظة الغربية ميداليات خلال مشاركتهم في بطولة الجمهورية التجريبية في الكنغ فو للمدارس، والتي أقيمت في الصالة المغطاة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للووشو كنغ فو برئاسة المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

أقيمت البطولة بحضور اللواء عصام خاطر رئيس التخطيط والمتابعة بالاتحادين المصري والإفريقي للوشو كنع فو، والدكتور عمرو اسماعيل المدير التنفيذي للاتحاد المصري، ولجنة المسابقات برئاسة الحكم الدولي كابتن عصام سليمان والكابتن علاء شتية.

وقال الدكتور عمرو إسماعيل المدير التنفيذي للاتحاد المصري للووشو كنغ فو، إن هذه البطولة تقام على مستوى الجمهورية للعام الثاني على التوالي بشكل تجريبي تمهيدًا لإدراجها بشكل رسمي بداية من الموسم القادم، وشارك فيها تلاميذ المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية على مرحلتين وطلاب المرحلة الإعدادية حيث شارك من كل محافظة 15 لاعباً ولاعبة.



وقال الكابتن أشرف الشناوي المدير الفني لفريق محافظة الغربية، إن اللاعبين أدوا مباريات قوية امام منافسيهم من طلاب مدارس المحافظات الأخرى، وأسفرت اللقاءات عن فوز 6 تلاميذ في المرحلة الابتدائية وهم التلميذ تيم محمود طلبة بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الإمام الشافعي بطنطا بالميدالية الذهبية في وزن 40 كيلو بالمرحلة الابتدائية، والتلميذ أحمد محيي الدين بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة الإمام الشافعي بطنطا بالذهبية في ميزان 35 كيلو، والتلميذ فلوباتير مينا أكرم بمدرسة السلام بطنطا بالبرونزية عن وزن 45 كيلو، والتلميذة ملك محمود صبري مدرسة السادات بقطور بالذهبية عن وزن 55 كيلو، والتلميذة ياسمين السيد قاسم مدرسة الشعلة بقطور بالميدالية الفضية وزن 40 كيلو، وايتن هشام الشاعر بمدرسة السادات بقطور بالبرونزية عن وزن 50 كليو.

وفي المرحلة الإعدادية، فاز الطالب ضياء الدين محمد النجار بمدرسة عمرو بن العاص بالميدالية الفضية في وزن 45 كيلو، والطالب محمد هاني برهومه من مدرسة سعيد العريان بالذهببية في ميزان 60 كيلو والطالبة كنزى خالد مدرسة نبيل الوقاد بالذهبية في ميزان 50 كيلو ومرام محمود صبري دويدار مدرسة السادات الاعداديه بقطور بالذهبية في وزن ٦٥ كيلو.