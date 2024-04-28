جوميز يهدي تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية إلى روح محمد مدحت

أعرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بتأهل الأبيض لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتخطي عقبة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" نهدي الفوز لروح محمد مدحت المعد البدني للفريق الذي توفي منذ فترة قصيرة، والجميع يبذل قصارى جهده للفوز بالبطولة؛ من أجل روح المعد البدني الراحل".

وأضاف:" دريمز يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، ومن الصعب اللعب على أرضية هذه الملعب، ونجحنا في استغلال الفرص التي سنحت لنا في اللقاء، ونستحق الفوز والتأهل".

وقال المدير الفني للزمالك:" هناك عدة فرص سنحت لفريق دريمز في اللقاء، ومحمد عواد تصدى لعدة فرص كما أنقذ الدفاع بعض الفرص للفريق المنافس".

وأضاف جوميز:" الزمالك لم يستغل الفرص التي سنحت له في لقاء الذهاب، ونجحنا في التعامل مع لقاء العودة بشكل جيد وكنا الأفضل ونستحق الفوز في اللقاء والتأهل للنهائي".

واختتم المدير الفني قائلًا:" الزمالك يتطلع للفوز باللقب وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز ببطولة الكونفدرالية".

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد، وينتظر المتأهل من نهضة بركان واتحاد العاصمة.