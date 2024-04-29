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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية تكشف سبب رفض ضباط الاحتياط الالتحاق بالجيش الإسرائيلى

صدى البلد

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنها لست المرة الأولي التي يرفض ضباط الاحتياط الانصياع لأومر التجهيز لعملية رفح الفلسطينية.

وأشارت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، إلى أن السبب وراء رفض ضباط الاحتياط الانضمام لفرق الجيش، يرجع إلى طول مدة الحرب، وعدم تحقيق أي أهداف من القتال في قطاع غزة.

ونوهت بأن قائد فرقة "المظليين" والذين رفضوا الالتحاق مجددًا بالجيش، قال إن هذا الرفض لن يؤثر على سير الجيش، ولن يؤثر على قرار العملية العسكرية في رفح.

الشارع الإسرائيلى

وأضافت أن الشارع الإسرائيلي يعيش حالة من الغليان، بسبب عرقلة بنيامين نتنياهو كل صفقات تبادل المحتجزين، الأمر الذي يزيد من حالة الانقسام في حكومة بنيامين نتنياهو، وعدم تماسك المنظومة العسكرية في إسرائيل.

https://www.youtube.com/watch?v=770M4OgyK_4&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9

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