عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجاح المفاوضات يحتاج إرادة سياسية.. شكري: مصر تجري مشاورات مستمرة مع حماس وإسرائيل

سامح شكري
سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تجري مشاورات مستمرة مع حركة حماس وإسرائيل، من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتًا إلى أن نجاح الأمر يحتاج إلى إرادة ساسية من الطرفين.

جاء ذلك خلال حوار له مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية علي هامش حضوره المنتدى الاقتصادى العالمى بالرياض.

وأضاف شكري "هذه مفاوضات حساسة.. إنها جارية لبعض الوقت الآن.. أعتقد أنه من الأفضل دائمًا عدم الدخول في التفاصيل، لكن يجب تسليط الضوء على أهمية إنهاء الصراع الحالي في غزة".

وأشار إلى أن الخسائر البشرية من حيث الضحايا المدنيين تتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار حتى نتمكن من زيادة المساعدات وتجنب المزيد من الضحايا والنزوح، مؤكدًا أن نجاح المفاوضات يحتاج إلى إرادة سياسية من الجانبين.

وتابع قوله "يحتاج أيضًا إلى الاعتدال والاعتراف بأن من مصلحة جميع الأطراف المعنية والمنطقة أن ينتهي هذا الصراع، وأن علينا أن ننظر إلى أفق سياسي يمكنه معالجة شمولية القضية الفلسطينية، وخلق الأمن للفلسطينيين، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية".

وحول الاتفاق، قال وزير الخارجية "تم تداول توقعات في وسائل الإعلام حول ما سيتضمنه الاتفاق إذ يتعلق بعدد الرهائن، ومواقع القوات الإسرائيلية، ومدة وقف إطلاق النار، وعودة المدنيين إلى أماكن إقامتهم الأصلية"، معربًا عن أمله في أن يظهر الجانبان الإرادة السياسية، والمرونة للتوصل إلى اتفاق.

وأكد أهمية وقف إطلاق النار، وأهمية الإفراج عن الرهائن، وأن يتم الانتقال إلى أفق سياسي يتعلق بكيفية التعامل مع أمن الفلسطينيين والإسرائيليين وإنشاء دولة فلسطينية.

وأشار إلى أن هذا يتم بالتزامن مع التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر، مستطردًا أن صياغة الاتفاق تأخذ في الاعتبار دائمًا مصلحة الطرفين والقيود الموجودة على الجانبين.

وعن عدد الضحايا الفلسطينيين، أكد شكري "أمر غير مسبوق أن يكون هناك 34 ألف مدني استشهدوا، 20 ألفاً من بينهم نساء وأطفال، و17 ألف طفل تيتموا. هذه الأرقام والطريقة التي يتعامل بها المجتمع الدولي ووسائل الإعلام مع معضلة أخلاقية غير مسبوقة من حيث الخسائر اليومية في أرواح المدنيين وعدم تحديد ما يحدث، أعتقد أنها العنصر الأكثر أهمية بالنسبة للمجتمع الدولي".

وأشار "بالنسبة للجانبين، فإن التعامل مع هذا الأمر بشكل فعال يتطلب إنهاء الصراع العسكري في غزة، ويجب علينا المضي قدمًا نحو تسوية نهائية".

وزير الخارجية سامح شكري مصر حماس إسرائيل وقف إطلاق النار غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 | تفاصيل هامة للمستحقين

مرتضى منصور أمام المحكمة بتهمة سب موظفة

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

يعاقب فورا .. خالد الغندور يفتح النار علي نجم الزمالك

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

ترشيحاتنا

الأهلي لم يعقد أي جلسات مع عبدالمنعم للتجديد .. تفاصيل

نجاح المفاوضات يحتاج إرادة سياسية.. شكري: مصر تجري مشاورات مستمرة مع حماس وإسرائيل

أول محطة من جولته بالشرق الأوسط.. بلينكن يصل السعودية من أجل غزة

هل يجوز للحائض ارتداء الجوانتي لقراءة القرآن.. الإفتاء ترد

غضب كبير في الأهلي تجاه السولية والشحات.. وجلسة عاجلة من الخطيب.. تفاصيل

ميدو: التخطيط لـ ألعاب الصالات داخل نادي الزمالك فاشل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود مكشوف.. نانسي عجرم تستعرض رشاقتها بفستان جريء

تطبيقات أساسية طال انتظارها تعتزم شركة آبل تحديثها في هواتف آيفون..فما هي؟

أبيض × أسود.. هدى الإتربي تشعل السوشيال ميديا بفستانها

لوك يكشف نحافتها.. مي عز الدين تصدم متابعيها

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ