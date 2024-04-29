وزير الخارجية الأسبق: البوسنة والهرسك شهدت تطورا اقتصاديا.. وزيارة رئيسها لمصر مهمة

كشف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل جديدة عن العلاقات المصرية البوسنية، مشيرا إلى أنه هذه الدولة عانت الكثير والكثير، وتعرضت لعدة نكبات بشكل غير إنساني.

وأضاف “العرابي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن البوسنة والهرسك شهدت تطورا اقتصاديا وأصبحت دولة سياسيا مستقرة، متابعا أن هذه الدولة كان فيها صراعات عسكرية تسببت في دمار غير عادي.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن البوسنة والهرسك تسعى بقوة لدخول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن زيارة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك لمصر مهمة.

وأشار السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إلى أن هناك زيارة مراقبة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت لمصر، وهى زيارة في غاية القوة.