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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول في حماس: الحديث عن انتقال قيادات الحركة من قطر "فبركة إعلامية"

قادة حماس
قادة حماس

أكد عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” موسى أبو مرزوق، اليوم الاثنين، أن الدول الأخرى التي يخرج إليها قادة الحركة من قطر ستكون عربية.

وذكر أبو مرزوق أن قادة الحركة سيتوجهون إلى الأردن.

وتابع في حديثه لقناة العالم الإيرانية: إن "الحديث عن انتقال قيادة حماس من قطر كلها فبركات إعلامية لابتزاز حماس في مفاوضات تبادل الأسرى".

وأضاف "لا بد من معرفة أن قيادة حماس كانت في الأردن وهم أردنيون في معظمهم، وطُلب من قطر استضافة قيادة حماس وانتقلنا من الأردن إلى قطر، وكل ما يشاع في هذا الوقت من أننا سننتقل إلى العراق أو سوريا أو تركيا وغيرها هي أجواء إعلامية للضغط على القطريين".

وتابع قائلا إن "معظم قادة حماس هم من الشعب الأردني ويحملون الجواز الأردني، وكل هذه الأحاديث لا قيمة لها، وإذا انتقلت قيادة حماس (وهذا ليس منه أي كلام) فسينتقلون إلى الأردن، هناك شعبها ويحملون جواز سفرها وهم مواطنون أردنيون في معظمهم، والأردن شعب مضياف وكريم ومؤيد للمقاومة الفلسطينية، وعلاقاتنا بالنظام الأردني جيدة ولا مشكلة لنا في مكان الإقامة".

كما تحدث القيادي في الحركة عن الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر، مضيفا: الذي يقرر في قطاع غزة وفي مستقبل غزة هي حماس.. من غير المعقول أن تدخل إسرائيل 300 ألف جندي إلى غزة، وتفشل، ثم تأتي أي جهة أخرى لتقول كلمة الفصل في القطاع.

حماس موسى أبو مرزوق

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