لن تتوقع علاقة المانجا بمرض السكر

مع بداية موسم المانجو يجب معرفة تأثيراتها المختلفة على الجسم للتمكن من اغتنام فوائدها وتجنب أضرارها.



ووفقا لما ذكره موقع tuasaude نكشف لكم علاقة المانجو بمرض السكري و تلف الخلايا الامراض المزمنة.



ضبط نسبة السكر في الدم



تشير بعض الدراسات إلى أن البوليفينولات، مثل حمض الغاليك وحمض الكلوروجينيك وحمض الفيروليك، يمكن أن تحفز إنتاج الأنسولين، مما يخفض مستويات السكر في الدم والهيموجلوبين السكري (HbA1c)، وهو مقياس للتحكم في نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يشير إلى الإصابة بمرض السكري لذلك، قد يكون للبوليفينولات دور داعم مهم في إدارة مرض السكري.

ينبغي تناول المانجو باعتدال وبكميات صغيرة كما يمكن تناولها مع أطعمة أخرى غنية بالألياف وأفضل طريقة للحصول على أقصى فائدة من المانجو هي تناولها وهي لا تزال خضراء، لأن المانجو الناضجة تحتوي على نسبة أعلى من الفركتوز، وقد تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تقليل الالتهاب ومنع تلف الخلايا



تمتلك المانجيفيرين وحمض الجاليك والبنزوفينون خصائص مضادة للالتهابات تعمل على تقليل إنتاج المواد الالتهابية مثل البروستاجلاندين والسيتوكينات ويمكن أن تساعد في علاج الالتهاب المعوي المرتبط بحالات مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون .

يمكن أن يساعد التأثير المضاد للالتهابات للمانجو على الأمعاء أيضًا في منع تلف الخلايا الذي يمكن أن يؤدي إلى سرطان المستقيم والأمعاء.

علاج الجذور الحرة



يتمتع فيتامين سي والبوليفينولات، مثل المانجيفيرين والكيرسيتين والكامبفيرول وحمض الغاليك وحمض الكافيين، بخصائص مضادة للأكسدة تُحارب الجذور الحرة وتُقلل من تلف الخلايا. بهذه الطريقة، يُساعد المانجو على الوقاية من الأمراض المرتبطة بالإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة، مثل تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري والسرطان.