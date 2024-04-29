الأعباء ضخمة.. الحكومة: التعاون مع الشركاء الدوليين بشأن اللاجئين يكون وفق برامج

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن "هناك تعاونا قائما متع المنظمات الأممية، مشيرا إلى أنه هناك تعاونا مع الحكومة، لدعم مصر في تحمل أعباء المقيمين من غير المصريين.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن "هناك برامج تعاون تقدم إلى مصر، مؤكدا أن الشركاء الدوليين، عليهم تقديم المزيد من الدعم للدولة المصرية".

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه بالفعل هناك برامج دعم موجهة لمصر لكن عليها أن تأخذ في الاعتبار الزيادة الكبيرة في الأعباء، والأوضاع الاقتصادية الحالية، لافتا إلى أن المشاورات مستمرة.

وأكد أنه سيجري تكثيف تلك المشاورات خلال الفترة المقبلة؛ مراعاة للرقم الضخم لفاتورة الأعباء.

وأشار محمد الحمصاني إلى أن الرقم الذي أعلنه رئيس الوزراء، يتطلب المزيد من الدعم، لأن ما يقدم للدولة المصرية غير كافٍ ومن الضروري تقديم المزيد لمواجهة تلك الاعباء.

ونوه بأن هناك برامج مع الجهات الدولية المانحة، وهناك برامج مختلفة متنوعة وليس فقط بشأن المهاجرين في مصر.