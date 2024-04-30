استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع تطلع المستثمرين لقرار الفيدرالي

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ، بعد بداية إيجابية للأسبوع، فيما يستعد المستثمرون للمواصلة موسم الإعلان عن الأرباح، وأحدث قرار للفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، وتقرير الوظائف.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر DJI بمقدار نقطتين أو 0.01%. واستقرت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.04%.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، الاثنين 29 أبريل، بفضل المكاسب الكبيرة لشركتي تسلا وأبل، مع ترقب المستثمرين تصريحات الفدرالي الأميركي عن أسعار الفائدة بعد اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.



ويتوقع المتداولون أن يبقي الفدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير.

ارتفعت أسهم Tesla بعد أن أحرزت الشركة تقدما في الحصول على الموافقات اللازمة لإطلاق برنامج متقدم لمساعدة سائقي سياراتها الكهربائية في الصين، ثاني أكبر سوق لها بعد الولايات المتحدة.

وصعدت أسهم Apple بعد أن أشار تقرير إلى أن الشركة استأنفت محادثاتها OpenAI لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بالشركة الناشئة.

وارتفع المؤشر S&P 500 بواقع 16.34 نقطة أو 0.32 % ليغلق عند 5116.30 نقطة، في حين صعد مؤشر Nasdaq المجمع 57.14 نقطة أو 0.36 %إلى 15985.04 نقطة، وارتفع المؤشر DJI الصناعي 151.63 نقطة أو 0.40 % إلى 38391.29 نقطة.